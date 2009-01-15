Израиль уничтожил трех военных руководителей ХАМАС

15 января в результате ракетного обстрела Израилем территории сектора Газа были убиты трое высокопоставленных членов руководства ХАМАС.

Авиаударом были ликвидированы министр внутренних дел палестинского правительства Саид Сиам, руководитель службы безопасности ХАМАС Салах Абу Шракх и глава военного крыла ХАМАС Махмуд Ватфах.

Израильские военные признали факт авиаудара по дому, где в это время находился Сиям - третий человек в иерархии ХАМАС в секторе Газа и фактический глава всего аппарата безопасности в анклаве.

Вместе с ними погибли брат Сиама и его сын, еще 25 человек ранены.