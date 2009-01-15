Путин предложил Европе купить "технический газ" для транзита

Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил европейским партнерам создать консорциум для приобретения у Газпрома газа, необходимого для обеспечения транзита топлива через Украину. Такое предложение он озвучил сегодня на встрече в Ново-Огарево с главой итальянской компании ENI Паоло Скарони.

Ранее сегодня с аналогичным предложением к Виктору Ющенко обратился Президент РФ.

В частности, во время телефонного разговора с Президентом Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал предложение "рассмотреть имеющиеся возможности для восстановления работы газотранспортной системы Украины".

"А именно: передать Украине требуемый ей необходимый объем технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран. На основе полученного объема должны быть обеспечены работоспособность украинской ГТС и, таким образом, поставка российского транзитного газа европейским потребителям", - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ предложил В.ЮЩЕНКО рассмотреть вопрос о временной поддержке ряда европейских потребителей путём проведения газообменных операций (SWOP), при осуществлении которых поставки европейским потребителям газа из украинских подземных хранилищ газа компенсируются аналогичным объёмом российского газа.