Израильские танки вошли в Газу: обстреляны здание ООН и больница

Десятки единиц бронетехники армии Израиля вошли в район Телль эль-Гава к югу от города Газа и начали движение вглубь административного центра палестинского автономного района, передает NEWSru Israel.

Как стало известно, снаряды попали в здание ООН, больницу Красного полумесяца и высотное здание "Бурж аш-шурук", в котором находятся офисы телеканалов.

Министр обороны Израиля Эхуд БАРАК уже назвал произошедшее "серьезной ошибкой" и принес свои извинения представителям международной организации.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН выразил "протест и негодование" в связи с обстрелом ооновского комплекса в Газе. Как сказал генсек после встречи с главой МИД Израиля Ципи ЛИВНИ, число жертв израильской операции в секторе Газа достигло "неприемлемого уровня". Пан Ги МУН настаивает на скорейшем прекращении огня в Газе, требуя от Израиля и движения "Хамас" исполнения резолюции Совбеза ООН.

Также в четверг израильтяне нанесли удар по зданию Красного полумесяца и принадлежащей организации больнице. На момент атаки в госпитале находились более 500 человек персонала, раненых и пострадавших в результате военной операции Израиля в секторе Газа.

Кроме того, было обстреляно высотное здание "Бурж аш-шурук" ("башня восхода"), в котором находятся офисы телеканалов. По информации заместителя руководителя агентства Reuters в Израиле и Палестинской автономии Джулиана РЕЙКА, несмотря на то, что журналисты предупреждали военных, что в здании находятся представители СМИ, это не помешало израильским военным и палестинским боевикам устроить перестрелку около "высотки". По сведениям Д.РЕЙКА, в какой-то момент прогремел взрыв, ранения при этом получили шесть журналистов. По его словам, здание было обстреляно именно израильскими военными. По словам Д.РЕЙКА, все пострадавшие были корреспондентами зарубежных СМИ и проживали в Газе. Двое из них работали на британский телеканал BBC, двое – на французское агентство France Presse, двое – на голландский телеканал RTL. Из других источников стало известно, что были ранены корреспонденты арабского телеканала "Абу-Даби". Как уточняется, возможно, речь идет об одних и тех же пострадавших, работавших на несколько СМИ.

По сведениям телеканала Al-Jazeera, число погибших палестинцев достигло уже более 1050 человек, 4850 - получили ранения.