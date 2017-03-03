В сети появился трейлер новых "Утиных историй" (видео)

Новую версию легендарного мультсериала покажут на телеканале Disney XD уже летом.

Видео выложили на YouTube-канале Disney XD. Читайте такжеВ сети появился второй трейлер нового "Чужого" (видео) Как известно, в новых сериях Скрудж Макдак заговорит голосом Дэвида Теннанта ("Доктор Кто"), Хьюи, Дьюи и Луи – голосами Денни Пади, Бена Шварца и Бобби Мойнихэна, Понки Вандеркряк – голосом Кейт Микуччи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter