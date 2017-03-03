В сети появился трейлер новых "Утиных историй" (видео)
08:25, 03 марта 2017Мир
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Новую версию легендарного мультсериала покажут на телеканале Disney XD уже летом.
"Дисней" возродил "Утиные истории" / Скриншот
Видео выложили на YouTube-канале Disney XD.
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Как известно, в новых сериях Скрудж Макдак заговорит голосом Дэвида Теннанта ("Доктор Кто"), Хьюи, Дьюи и Луи – голосами Денни Пади, Бена Шварца и Бобби Мойнихэна, Понки Вандеркряк – голосом Кейт Микуччи.
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