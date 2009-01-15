Обама назвал «угрозу номер один» для США

Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что террористическая сеть "Аль-Каида" и её лидер Усама бин Ладен остаются "угрозой номер один" для безопасности Соединённых Штатов.

Обама сделал это заявление в среду вскоре после появления в Интернете выступления бин Ладена. Предыдущая запись выступления лидера "Аль-Каиды" размещалась в Интернете восемь месяцев назад.

Барак Обама, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что его администрация сделает всё возможное для предотвращения новых террористических нападений на Америку.

Радио Свобода