Путин: газ внутри России будет продаваться по рыночным ценам

Премьер-министр России Владимир Путин частично признал упрек в том, что российский газовый сектор остался недореформированным, однако выразил твердое намерение повысить энергоэффективность российской экономики путем повышения цен на газ для потребителей до среднеевропейского уровня к 2011 году и доступа к газотранспортной системе независимых потребителей.

Россию обвиняют в том, что она использует собственные энергетические ресурсы в качестве "оружия", диктуя политические условия покупателям энергоресурсов и продавая газ на внутреннем рынке дешевле, что дает российским компаниям преимущество перед зарубежными конкурентами.

В интервью немецкому каналу ARD премьер-министр отметил, что еще с советских времен экономики России, Украины и других постсоветских государств характеризует чрезвычайно высокая степень энергоемкости.

"Речь идет о большой энергозатратности нашей экономики, доставшейся нам еще со времен Советского Союза. Но это совсем не значит, что мы собираемся "заморозить" сегодняшнее положение вещей. Мы намерены и внутри Российской Федерации выводить внутренних потребителей на европейскую формулу ценообразования по газу", - заверил он.

В соответствии с решением правительства, цена газа для промышленных потребителей после 2011 года будет соответствовать среднеевропейской за вычетом стоимости транспортировки и таможенных пошлин, что сделает газ примерно на треть дешевле его цены в Европе. В настоящее время стоимость газа для промышленных потребителей составляет чуть более $50 за тысячу кубометров по сравнению с примерно $400 в Западной Европе.

Многие политики и экономисты призывали правительство отказаться от повышения тарифов, чтобы сохранить конкурентоспособность российской промышленности в условиях экономического кризиса, падения производства и снижения спроса на мировых рынках.

Путин дал понять, что правительство не намерено отказываться от принятого еще до кризиса решения повысить тарифы на газ, который является основной российского энергетического баланса.

"Мы делаем это сознательно, с понимаем того, что только рыночным способом можно побудить экономику переходить к новейшим технологиям, в том числе и в сфере энергосбережения. Только так можно сделать ее конкурентоспособной", - сказал премьер.

"Но и это еще не все. Несмотря на то, что это процесс, который требует определенного времени, и к европейскому ценообразованию мы должны выйти в 2011 году, уже сейчас мы ставим перед собой задачу обеспечить более либеральный доступ к газовой трубопроводной системе "Газпрома" нашим так называемым независимым производителям газа", - заявил Путин.

Независимые производители газа достаточно жестко критикуют "Газпром", который, по их словам, пользуясь статусом монопольного владельца газотранспортной системы, выставляет жесткие условия доступа, что делает невыгодным разработку газовых месторождений другим компаниям.

РИА “Новости”