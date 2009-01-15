Сербия рассматривает возможность иска к Украине

Сербская национальная газовая корпорация (SRBIJAGAS) рассматривает возможность подать иск к Украине из-за газового кризиса.

Об этом заявил председатель SRBIJAGAS Душан БАЯТОВИЧ, сообщает европейское Интернет-издание EU Business.

В то же время, как раньше сообщал УНИАН, греческая национальная газовая корпорация (DEPA) заявила, что планирует подать в суд на “Газпром” для возмещения своих потерь из-за прекращения поставок российского газа в Грецию.

Между тем Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня, 14 января, заявил, что Украине не следует бояться судебных исков от европейских газовых компаний, связанных с непоставкой российского газа в Европу.

«Украине нечего бояться судов. Украина ни на йоту не провинилась в этой провокационной ситуации, которая сознательно создана Российской Федерацией», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. Он подчеркнул, что, видимо, у России был такой план.