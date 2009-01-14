У России нет доказательств участия украинских военных в войне на Кавказе

Россия не имеет доказательств участия украинских военнослужащих в российско-грузинской войне на Кавказе в августе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

«Если у российской стороны есть какие-либо факты, которые можно каким-то образом проверить, то мы были бы признательны их получить, и обращались с этим неоднократно. Пока что мы слышим только ничем неподтвержденные заявления», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что военнослужащие Украины не принимали никакого участия в этом конфликте. По его словам, в то время в Грузии проходила подготовку группа украинских военнослужащих, но с началом боевых действий они были немедленно возвращены в Украину.

«Мы на уровне государственных структур провели очень тщательное расследование. У нас нет данных об участии в этом конфликте тех, кто был бы связан с Украинским государством», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Посол заявил, что в случае предоставления доказательств с украинской стороны будет самая серьезная реакция.

Как сообщал УНИАН, в частности, 14 августа президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что на стороне Грузии против непризнанной республики воевали наемники, в частности из Украины.