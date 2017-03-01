Во Франции взяли под стражу жену пророссийски настроенного кандидата в президенты – СМИ

Во Франции правоохранительные органы взяли под стражу жену кандидата Франсуа Фийона – Пенелопу, пишет Bloomberg.

Источники сообщают, что в то время, как Пенелопа Фийон находится под стражей, правоохранители продолжают обыски. Чиновники кампании Фийона отказываются комментировать ситуацию.

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При этом, сам Франсуа Фийон анонсировал объявление в связи с этой ситуацией в Париже после того, которые отложил запланированный визит в Парижский сельскохозяйственной ярмарки в среду.

Напомним, французское издание Le Canard Enchaine ранее сообщило, что Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника своего мужа в парламенте.

Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон отверг выдвинутые против него обвинения в создании фиктивного рабочего места и незаконной выплате своей жене 500 тысяч евро в течение нескольких лет из средств парламентского фонда.

Позднее, кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон предоставил прокуратуре документы, которые должны свидетельствовать о том, что его жена Пенелопа действительно работала его помощником, а не просто получала зарплату.