Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по санкциям против Сирии
20:15, 28 февраля 2017Мир
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН о введении санкций против Сирии за возможное применение химического оружия.
Заседание Совбеза ООН, иллюстрация / REUTERS
Как сообщает ВВС, это седьмой раз, когда Россия накладывает вето на резолюцию Совета Безопасности ООН для защиты сирийского правительства.
Китай также наложил вето на шесть резолюций Совета Безопасности по Сирии со времени, когда началась гражданская война в 2011 году.
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Сирия согласилась уничтожить химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения между Россией и Соединенными Штатами.
Исследования, проведенные ООН и организацией по запрещению химического оружия, обнаружили, что сирийские правительственные силы лишь в 2015 году совершили три атаки с применением химического оружия, напоминает издание.
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