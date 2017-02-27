"Оскар-2017": полный список победителей (фоторепортаж)
Лучшими актером и актрисой признали Кейси Аффлека и Эмму Стоун.
В ночь на понедельник Американская академия киноискусства вручила премии "Оскар" за лучшие работы 2016 года. 89-я церемония состоялась в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим а этом году стал комик Джимми Киммел. Приводим список новых владельцев "Оскара".
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Лучший фильм – "Лунный свет". Сначала ошибочно объявили "Ла-Ла Лэнд".
Лучший анимационный фильм – "Зверополис".
Лучший полнометражный документальный фильм – "О. Джей. Сделано в Америке".
Лучший документальный короткометражный фильм – "The White Helmets"
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Piper".
Лучший актер – Кейси Аффлек.
Лучшая актриса – Эмма Стоун.
Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет").
Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды").
Лучший режиссер – Демьен Шазелл ("Ла-Ла Лэнд").
Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" (Иран).
Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря").
Лучший адаптированный сценарий – Таррел Элвин Маккрейни, Барри Дженкинс ("Лунный свет").
Лучший грим – "Отряд самоубийц".
Лучшие костюмы – Коллин Этвуд ("Фантастические твари и где они обитают").
Лучшие спецэффекты – "Книга джунглей".
Лучший монтаж – Джон Гилберт ("По соображениям совести").
Лучший звуковой монтаж – "Прибытие".
Лучшая операторская работа – "Ла-Ла Лэнд".
Лучшая работа художника-постановщика – "Ла-Ла Лэнд".
Лучший оригинальный саундтрек – "Ла-Ла Лэнд".
Лучшая песня – "Ла-Ла Лэнд" (City of Stars).