"Оскар-2017": полный список победителей (фоторепортаж)

В ночь на понедельник Американская академия киноискусства вручила премии "Оскар" за лучшие работы 2016 года. 89-я церемония состоялась в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущим а этом году стал комик Джимми Киммел. Приводим список новых владельцев "Оскара".

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Лучший фильм – "Лунный свет". Сначала ошибочно объявили "Ла-Ла Лэнд".

Лучший анимационный фильм – "Зверополис".

Лучший полнометражный документальный фильм – "О. Джей. Сделано в Америке".

Лучший документальный короткометражный фильм – "The White Helmets"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Piper".

Лучший актер – Кейси Аффлек.

Лучшая актриса – Эмма Стоун.

Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Лунный свет").

Лучшая актриса второго плана – Виола Дэвис ("Ограды").

Лучший режиссер – Демьен Шазелл ("Ла-Ла Лэнд").

Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер" (Иран).

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Лоннерган ("Манчестер у моря").

Лучший адаптированный сценарий – Таррел Элвин Маккрейни, Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучший грим – "Отряд самоубийц".

Лучшие костюмы – Коллин Этвуд ("Фантастические твари и где они обитают").

Лучшие спецэффекты – "Книга джунглей".

Лучший монтаж – Джон Гилберт ("По соображениям совести").

Лучший звуковой монтаж – "Прибытие".

Лучшая операторская работа – "Ла-Ла Лэнд".

Лучшая работа художника-постановщика – "Ла-Ла Лэнд".

Лучший оригинальный саундтрек – "Ла-Ла Лэнд".

Лучшая песня – "Ла-Ла Лэнд" (City of Stars).