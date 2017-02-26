Зимбабвский диктатор отпраздновал 93-й день рождения за 2 миллиона евро

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, который уже 37 лет управляет страной, потратил на празднование своего 93-го дня рождения 2 миллиона евро, пишет DW.

Издание сообщает, что старейший глава государства в мире устроил вечеринку для нескольких тысяч гостей из правящей партии в отдаленном от столицы городе Матопос.

Гостей, кроме прочего, угощали 93-килограммовым тортом в виде Африки.

Читайте такжеТысяча гостей и гигантский торт: дочь нефтяного магната из Таджикистана отпраздновала свадьбу в Москве (видео)

Сам именинник на праздник надел костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами. Его жена Грейс, которую считают возможной преемницей президента, имела похожий наряд.

Мугабе также заявил, что не намерен отдавать власть.

"Люди, которые формируют свои собственные группки, говорят, что Мугабе должен уйти. И я спрашиваю себя, куда же я пойду?" - сказал он в речи, длившейся более часа.