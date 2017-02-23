The Washington Post: Мексика может нанести ответный удар

Об этом говорится в редакционной статье "Мексика может нанести ответный удар", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Президент Трамп хорошо представляет, какой властью над Мексикой располагают Соединенные Штаты, и насколько болезненным может быть строительство стены, которому так яростно противится Мексика; налоги, которые могут быть наложены на мексиканский импорт, посеют хаос в экономике страны; и депортация нелегальных мексиканских иммигрантов, живущих в Соединенных Штатах, ведь их вернут обратно в страну, которая с трудом сможет их принять. Но, возможно, у Трампа недостаточно четкое представление о том, какой вред Соединенным Штатам может нанести Мексика, ее разгневанный народ и его оскорбленная насмешками и презрением гордость.

Начнем с этих депортаций. По крайней мере, половина из 11 миллионов нелегальных иммигрантов в Америке – это мексиканцы, но у многих нет никаких документов, подтверждающих их гражданство. Для их депортации администрации Трампа потребуется сотрудничество со стороны Мексики, которую нельзя заставить принимать депортируемых лиц, без удостоверения того, что они являются гражданами Мексики. Как предупреждал бывший министр иностранных дел Мексики Хорхе Кастаньеда, Трамп может собрать сотни тысяч или миллионов мигрантов, но без сотрудничества Мексики, они заблокируют изоляторы и иммиграционные суды США – что обойдется очень дорого, и будет длиться много лет.

Рассмотрим также ситуацию на южной границе Америки, если Мексика ослабит иммиграционный контроль на своей собственной южной границе – той, через которую беженцы из Центральной Америки уже потоком устремились на север, почти в рекордных числах. Даже с помощью того, что американские чиновники называют агрессивными усилиями по перехвату со стороны властей Мексики, пограничная служба задержала более 220 тысяч человек. В основном, это были граждане Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые пытались пересечь границу из Мексики в США в конце прошлого года, превысив число задержанных мексиканцев, которое сократилось до 45-летнего минимума. Если вы думаете, что пограничный патруль сейчас загружен, как утверждает секретарь по национальной безопасности Джон Келли, то представьте себе, если Мексика, которая в прошлом году отправила домой более 140 000 беженцев из Центральной Америки, просто отойдет в сторону.

Чиновники США и Мексики тесно сотрудничают по целому ряду других двусторонних проблем, от незаконного оборота наркотиков и организованной преступности до контрабанды людей и борьбы с терроризмом. Неофициально чиновники США могут ворчать, что их коллеги не всегда являются образцом эффективности; но они также признают, что без помощи Мексики, борьбу с преступностью и контроль границы осуществлять было бы гораздо труднее.

В начале своей президентской кампании, Трамп назвал мексиканцев насильниками и насмехался над мексиканским правительством при каждой возможности. Публичное унижение нельзя назвать конструктивным элементом дипломатии; это легко может превратиться в проблему для Вашингтона. Уже сейчас его презрение разозлило мексиканский народ, улучшив перспективы анти-американских левых на президентских выборах в Мексике в следующем году.

Келли, пехотинец, который возглавлял объединенное командование ВС США в зоне Центральной и Южной Америки, на своем слушании по утверждению сказал, что партнерские отношения "с югом, вплоть до Перу" гораздо важнее для обеспечения безопасности границ США, чем строительство стены. Вместе с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, в среду он отправился в Мексику, как раз после того, как Министерство национальной безопасности выпустило свои новые директивы о депортации. Если цель состояла в том, чтобы расширить двустороннее сотрудничество и успокоить негативные эмоции, вызванные Трампом у нашего союзника и соседа, то выбор времени очень спорный.