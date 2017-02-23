The Washington Post: Дональд Трамп проигрывает войну со СМИ

Об этом пишет Аарон Блейк в статье "Дональд Трамп проигрывает войну со СМИ", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

"У вас более низкий уровень одобрения, чем у Конгресса", - уколол он журналистов на пресс-конференции на прошлой неделе, ясно давая понять, что он все подсчитал.

Но на самом деле это не работает.

Новый опрос Quinnipiac University позволяет предположить, что хотя люди и недовольны основными СМИ, они до сих пор думают, что СМИ заслуживают большего доверия, чем Трамп. Президент регулярно обвиняет прессу в распространении "фальшивых новостей", но люди слышат больше "фальшивых новостей" от него самого.

Опрос пытался исследовать, кому зарегистрированные избиратели "доверят говорить правду о важных вопросах". Большинство – 52 процента – выбрали СМИ. Только 37 процентов выбрали Трампа.

Опрос выяснил, что небольшая часть зарегистрированных избирателей считает, что СМИ относятся к Трампу несправедливо, 50 процентов говорят, что не одобряют освещение новостей о Трампе, и 45 процентов – одобряют. Но избиратели еще более критикуют отношение Трампа к средствам массовой информации, 61 процент не одобряют его, и 35 –одобряют.

Даже 23 процента республиканцев говорят, что Трамп плохо относится к СМИ, а независимые кандидаты не одобряют такого отношения на уровне 35-59%.

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Опрос проводился с 16 по 21 февраля – начиная с того дня, когда у Трампа произошла стычка со средствами массовой информации на пресс-конференции в четверг и продолжался в выходные. Трамп назвал СМИ "врагом американского народа" в твите 17 февраля, что повлекло за собой всеобщее осуждение со стороны журналистов и защитников свободной прессы. Сенатор Джон Маккейн даже сравнил тактику Трампа с тем, что делают диктаторы, чтобы подорвать ее [прессу].

Fox News задавали подобный вопрос на прошлой неделе – до этих событий – и получили более равномерное разделение, 45 процентов доверяли Трампу говорить правду, и 42 процента выбрали репортеров, которые освещают событии в Белом доме.

Все это наводит на мысль, что у такого подхода Трампа есть предел. Но это не такой уж большой сюрприз. В конце концов, хотя людям нравится жаловаться на "СМИ", они часто доверяют конкретным изданиям. Подобно тому, как люди, в основном, не любят политиков и Конгресс, но им гораздо больше нравятся их члены Конгресса.

Кроме того, Трамп, возможно, зашел слишком далеко, объявив СМИ "врагом американского народа". Опрос Pew 2013 года показал, что обе партии активно поддерживают СМИ в качестве органа контроля за политиками. Две трети республиканцев, демократов и независимых кандидатов говорят, что пресса удерживает политических лидеров от неправильных действий.

Вероятно, это покажется корыстным выходом самих СМИ – я признаю это – но стоит отметить, что минимальный рейтинг одобрения СМИ не всегда показывает целостную картину. И тот факт, что люди нам доверяют больше, чем президенту, который обвиняет нас в публикации "фальшивых новостей", позволяет предположить, что Трампу не победить, когда речь идет о распространении его призывов.