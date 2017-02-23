Генсек ООН: новое управление по контртерроризму может возглавить представитель России

Он отметил, что управление необходимо создать для координации десятков агентств и программ, созданных для борьбы с терроризмом. "Единственной целью создания [нового управления] является повышение эффективности работы", - сказал Гутерриш, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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По словам генсека ООН, управление возглавит новый заместитель. Скорее всего он будет из России, поскольку страна недостаточно представлена в руководстве ООН, отметил Гутерриш.

Постпред США в ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что поддерживает предложение генерального секретаря организации. По ее словам, «нужно оказать давление на страны, включая Иран, которые обвиняются в поддержке терроризма».