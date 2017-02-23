В Нигерии похитили двух немецких археологов
03:43, 23 февраля 2017Мир
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На севере Нигерии неизвестные похитили двух немецких археологов.
Ученые работали над исследованием культуры Нок / Фото nokkultur.de
Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, утром 22 февраля ученые занимались раскопками в селении Джаджела в штате Кадуна. Тогда их и захватили злоумышленники.
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Властям об инциденте сообщили местные жители. Ни похитители, ни их жертвы затем не выходили на контакт. Власти направили спецназ с целью освобождения ученых.
Сотрудники франкфуртского университета работали в Нигерии над изучением останков цивилизации Нок.
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