В Нигерии похитили двух немецких археологов

Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, утром 22 февраля ученые занимались раскопками в селении Джаджела в штате Кадуна. Тогда их и захватили злоумышленники.

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Властям об инциденте сообщили местные жители. Ни похитители, ни их жертвы затем не выходили на контакт. Власти направили спецназ с целью освобождения ученых.

Сотрудники франкфуртского университета работали в Нигерии над изучением останков цивилизации Нок.