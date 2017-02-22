Во Франции продали самую дорогую в мире бутылку рома (видео)
15:16, 22 февраля 2017Мир
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Полувековой ром продали за 100 тысяч евро.
Всего было разлито 40 бутылок такого рома / Shopping en Ville
Самую дорогую в мире бутылку рома продали во Франции за 100 тысяч евро. Ее создали в коллаборации ромового дома Clément и ювелирной компании Филиппа Турнера.
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Как сообщается в сюжете ТСН, бутылка сделана из хрусталя и украшена золотом и бриллиантами. Внутри - ром 1966-го года. До сих пор этот напиток никогда не продавали, а всего его выпустили лишь сорок бутылок. Часть полученных от продажи средств отдадут на благотворительность.
Во Франции продали самую дорогую в мире бутылку рома
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