Во Франции продали самую дорогую в мире бутылку рома (видео)

Самую дорогую в мире бутылку рома продали во Франции за 100 тысяч евро. Ее создали в коллаборации ромового дома Clément и ювелирной компании Филиппа Турнера.

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Как сообщается в сюжете ТСН, бутылка сделана из хрусталя и украшена золотом и бриллиантами. Внутри - ром 1966-го года. До сих пор этот напиток никогда не продавали, а всего его выпустили лишь сорок бутылок. Часть полученных от продажи средств отдадут на благотворительность.