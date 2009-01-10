Качиньский раскритиковал министра за "мягкую" позицию в газовом конфликте

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ, который на днях призвал к более активному участию Евросоюза для разрешения газового конфликта Украины с Россией, раскритиковал министра иностранных дел Радослава СИКОРСКОГО за его "мягкую" позицию в газовом споре.

"Если глава МИД говорит о нейтральности в газовом споре между Украиной и Россией, то могу это объяснить его личной неприязнью к Президенту или должен задуматься над тем, о чем здесь идет речь", - сказал Президент в интервью изданию Gazeta Wyborcza, опубликованному в субботу, 10 января.

Л.КАЧИНЬСКИЙ, который часто и остро критикует Россию, сказал, что полякам не стоит бояться обвинений в "антироссийскости", и призвал противостоять пророссийскому лобби в Европейском Союзе, который в настоящее время объединяет 27 стран.

"Не нужно бояться, что нас обвинят в русофобии в ЕС, потому что нас и так обвинят. При огромном влиянии пророссийских настроений, традиций, интересов, антиамериканизме, а иногда, может, и коррупции (в ЕС), если этому не будет противостоять определенная группа стран, то критическую массу не преодолеть", - сказал он.

Польский Президент, однако, признал, что Польше с другими странами будет трудно противостоять "мощному" пророссийскому лобби.

"Но можем затормозить определенные тенденции", - сказал он.

Л.КАЧИНЬСКИЙ также объяснил начальную осторожную позиции Чехии, которая с 1 января 2009 года председательствует в Евросоюзе, результатом давления сторонников РФ в ЕС.

"Сила влияния нашего российского партнера в ЕС является огромной", - сказал польский Президент.

Как сообщал УНИАН, 6 января Л.КАЧИНЬСКИЙ призвал Евросоюз, представители которого с 1 января заявляли о необходимости двустороннего решения газового спора Украины с РФ, вмешаться в газовый конфликт.

По мнению польского Президента, поляки должны стать на сторону украинцев в газовом конфликте.

В свою очередь Р.СИКОРСКИЙ заявлял, что поляки должны занять осторожную позицию, которая бы не привела к обострению конфликта.

14 января Л.КАЧИНЬСКИЙ планирует в Польше встретиться с украинским Президентом Виктором ЮЩЕНКО. В переговорах также должен принимать участие Р.СИКОРСКИЙ, который уже 15-16 января планирует посетить с визитом Украину.

Евросоюз вмешался в конфликт после того, как с 6-7 января девять стран ЕС практически полностью перестали получать российский газ, который раньше поставлялся через украинскую газотранспортную систему.