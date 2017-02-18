Франция отреагировала на тайное развертывание Россией новых крылатых ракет

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к быстрой реакции в случае несоблюдения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, передает DW.

"Если этот договор не соблюдается, нужно реагировать как можно быстрее", - заявил он в ночь на субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Напомним, 14 февраля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты в нарушение соглашения о ракетах средней и меньшей дальности. Всего у России два дивизиона "запрещенных" крылатых ракет, рассказали изданию американские чиновники.

В российском МИД эти сведения назвали "голословными обвинениями".

Справка УНИАН. Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита (вступил в силу 1 июня 1988 года). Участники договора взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это была первая в истории договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений.