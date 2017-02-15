Глава секретной службы США Клэнси уходит на пенсию после 30 лет на госслужбе

Как говорится в сообщении ведомства, Клэнси занимал должность директора в течение двух лет, во время которых он успешно руководил сотрудниками во время сложнейших за всю 151-летнюю историю службы задач.

Клэнси, уроженец Филадельфии, начал свою карьеру в 1984 году в филадельфийском офисе Агентства.

Как отмечает ведомство, он был хорошо известен среди сотрудников секретной службы как истинный и настоящий лидер. Его достижения включали рекордное увеличение приема на работу. «Его личного и мягкого стиля общения будет очень не хватать», – говорится в сообщении.

Читайте такжеПредставитель Госдепа США провел закрытые переговоры с российским послом - СМИ

«Семья Секретной службы благодарна за его исключительное лидерство и желает ему всего наилучшего в следующей главе его жизни», – резюмировали в службе.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечалось в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией, что подорвало доверие к нему.