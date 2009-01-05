Израильтяне тренировали вторжение в Газу на копии города

Израильские военнослужащие около полутора лет готовились к наземной операции в Газе на одной из военных баз, где была сооружена модель палестинского города, сообщает France Presse со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ генерала Ави Бенаягу (Avi Benayahou).

По его словам, военнослужащие хорошо знают "все закоулки", где расположены их цели.

"Полтора года наши солдаты тренировались на уменьшенной копии города Газа, построенной на военной базе Цехилим в пустыне Негев", - подчеркнул генерал.

По его словам, израильские войска, окружившие город Газа в рамках операции "Литой свинец" один за другим наносят мощные удары по инфраструктуре движения ХАМАС. Основные бои сейчас идут на севере сектора Газа.

Как сообщалось ранее, операция ЦАХАЛ стала ответом на выход движения ХАМАС из неформального перемирия и усиление ракетных обстрелов городов юга Израиля.

Лента.ру