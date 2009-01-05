Израиль отверг предложение Евросоюза о перемирии

Израиль отверг предложение Евросоюза заключить с группировкой ХАМАС перемирие, которое бы предусматривало размещение в Секторе Газа миссии международных наблюдателей, передает радио «Свобода».

Министр иностранных дел Израиля Ципи ЛИВНИ на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с министром иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ заявила, что более эффективным был бы международный контроль над поиском тайных туннелей, по которым боевикам ХАМАСа через границу поставляется оружие.

Министр обороны Израиля Эхуд БАРАК ранее отметил, что операция в Газе будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не обезопасит себя от ракетных обстрелов со стороны боевиков.

По имеющимся данным, за девять дней операции погибли около 520 палестинцев и 5 израильтян.