Хорватия недополучает 7% российского газа

Поставки российского газа в Хорватию из-за конфликта между Россией и Украиной по поводу цен и тарифов за транзит топлива сокращены на 7%, сообщил в понедельник хорватский газовый оператор Plinacro, передает Reuters.

"Импорт российского газа был уменьшен на семь процентов. Однако это сильно не повлияло на поставку газа потребителям, поскольку ситуация в (газораспределительной) системе стабильна", - сказала высокопоставленный представитель Plinacro Ивана МАРКОВИЧ в интервью государственному телеканалу.

Хорватия импортирует около 40% всего потребляемого ею газа - в основном, из России.

Российский газовый монополист «Газпром» обвинил в воскресенье Украину в несанкционированном отборе 50 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.

Конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» привел к полному прекращению с 1 января поставок "голубого топлива" в Украину. Прекращение поставок газа в Украину в разгар зимы уже почувствовали на себе страны Восточной Европы.

Европейский союз, получающий около 20% "голубого топлива" через газопровод, проходящий по территории Украины, сообщил о намерении провести в ближайший понедельник в Брюсселе заседание представителей 27 членов ЕС, а также потребовал сохранения объема поставок транзитного газа.

По словам официального представителя "Газпрома" Сергея КУПРИЯНОВА, 5 января "Газпром" увеличит объем газа, поставляемого через территорию Украины.

С.КУПРИЯНОВ также сказал, что Украина не погасила задолженность за поставки газа в 2008 году в размере 614 млн. долл.