Израильские войска окружили город Газа.

Как сообщает радио «Свобода»,в секторе Газа сегодня утром продолжились бои израильской армии с боевиками радикальной группировки ХАМАС.

Танковые части окружили город Газа и, по некоторым сообщениям, находятся на его окраинах. Свидетели утверждают, что войска отрезали город Газа и северные районы сектора от остальной территории. Со стороны военных подтверждений этому нет.

Сообщается об ожесточенных боях у городов Бейт-Лахия, Бейт-Ханун и Джабалия.

Общее число погибших в ходе военных действий, которые продолжаются вторую неделю, превысило 510.

С начала наземной операции, начавшейся в субботу вечером, погибли не менее 70 палестинцев. Потери с израильской стороны – один солдат, убитый разрывом минометного снаряда, и более 30 раненых.

Тем временем Евросоюз призвал прекратить боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАСа. Об этом заявил глава прибывшей в Каир делегации ЕС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ - глава МИД Чехии, председательствующей в ЕС.

Также ЕС обещает выделить 3 млн. евро на гуманитарную помощь жителям Газы.

Сегодня отдельную поездку по Ближнему Востоку начинает Президент Франции Николя САРКОЗИ. В интервью ливанским журналистам он заявил, что ХАМАС несет ответственность за страдания жителей Газы.

В то же время Президент Израиля Шимон ПЕРЕС отверг возможность перемирия в секторе Газа, но сказал, что его оккупация не планируется.

Ранее Израиль также отклонил посредничество России в переговорах с ХАМАСом.

В воскресенье стало известно, что израильская армия полтора года готовилась к операции в городе Газа, отрабатывая все варианты в специально построенной модели города на военной базе в пустыне.