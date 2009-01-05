Французские моряки захватили 19 сомалийских пиратов

Корабль ВМС Франции предотвратил захват двух судов в Аденском заливе. Сообщается, что французский военный корабль "Жан де Вьен" (Jean de Vienne) отбил атаку сомалийских пиратов на два грузовых судна, шедших под флагом Хорватии и Панамы. Как передает Associated Press, военнослужащим Франции удалось задержать 19 пиратов.

При них французские моряки обнаружили значительный арсенал оружия, боеприпасы, амуницию и специальные приспособления для взятия судов на абордаж. Все пираты будут переданы сомалийским властям.

РБК