России нужны пункты базирования кораблей за рубежом

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ полностью поддержал позицию главкомата Военно-морского флота о необходимости создания пунктов базирования кораблей за рубежом, заявил РИА Новости в воскресенье заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

По его словам, пока о географии пунктов базирования говорить рано, ведутся переговоры с правительствами иностранных государств. Например, возникла проблема пиратства у берегов Сомали, напомнил генерал.

"Никто не может спрогнозировать, когда эта проблема будет решена. Это предполагает длительное базирование кораблей для наведения порядка. Какое-то государство нас может приютить временно, но это частная задача. Нам же здесь нужны постоянные условия базирования, а это очень затратно. Тут нужно очень тщательно все просчитывать", - сказал замначальника Генштаба.

Ноговицын отметил, что Россия не случайно ушла из вьетнамского порта Камрань в начале 2000-х годов. "Мы научились считать деньги", - сказал он.

"Но сейчас такая работа ведется. Эта проблема требует приоритетного решения. Мы четко понимаем, что у флота наиболее обременительная инфраструктура с точки зрения системы базирования - и по стоимости, и по объему, и по срокам. Поэтому главкомом ВМФ этот вопрос абсолютно правильно поставлен, поскольку этот вопрос вне компетенции флота. Флот получает задачи и докладывает руководству те проблемы, которые мешают выполнить эти задачи", - сказал замначальника Генштаба.

После визитов российских боевых кораблей в Венесуэлу и на Кубу появились сообщения о возможности создания Россией военно-морских баз в этих странах. Российские власти опровергли эту информацию, но уточнили, что при необходимости может быть использована венесуэльская и кубинская военная инфраструктура.

В настоящее время ведутся переговоры о создании базы для кораблей Черноморского флота России в Абхазии.

Кроме того, Россия обсуждает с Сирией возможность расширения пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России в сирийском Тартусе. Там находится плавмастерская Черноморского флота, которая обеспечивает ремонт заходящих российских кораблей.

В 2002 году была ликвидирована крупнейшая зарубежная база российского ВМФ. По условиям соглашения, заключенного между Москвой и Ханоем в 1981 году (срок его действия был продлен до 2004 года), флот получил в аренду два мощных причала для кораблей и подлодок, около тридцати береговых складских помещений с полной инфраструктурой жизнеобеспечения и взлетно-посадочную полосу для любых типов самолетов. Камрань играла ключевую роль в планах российского ВМФ, поскольку только она обеспечивала возможность присутствия российских боевых кораблей в Индийском океане и зоне Персидского залива. Ежегодная арендная плата составляла 300 миллионов долларов.

РИА “Новости”