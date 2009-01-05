США недовольны решением Азербайджана

Госдеп США выразил сожаление в связи с непродлением в Азербайджане лицензий "Свободы", "Голоса Америки" и Би-Би-Си

Киев. 4 января. УНИАН. Государственный департамент США выразил сожаление по поводу непродления правительством Азербайджана лицензий на вещание на местных частотах радиостанций "Свобода", "Голос Америки" и Би-Би-Си.

Как сообщает азербайджанская служба "Свободы", эти радиостанции играют важную роль в деле развития в Азербайджане демократических дебатов, а также обмена идеями и информацией, говорится в заявлении Госдепа США.

Госдеп заявляет, что выполнение решения Национального телерадиосовета Азербайджана станет серьезным шагом назад в области свободы слова в этой стране и ослабит демократические реформы в стране.

"Мы полны решимости продолжать с правительством Азербайджана работу с целью выработки необходимых правовых рамок для продолжения вещания этих структур", - говорится в заявлении Госдепа США.

Как сообщалось, Национальный телерадиосовет Азербайджана принял решение о прекращении с 1 января 2009 года вещания на местных частотах программ радиостанций "Свобода", "Голос Америки" и Би-Би-Си.