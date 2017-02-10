Die Welt: После горького поражения у Трампа есть два выхода

Об этом пишет Ансгар Грав в статье "После горького поражения у Трампа есть два выхода", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Он не побежден окончательно, но ему пришлось принять болезненное поражение: указ Дональда Трампа о временном запрете на въезд для граждан из семи стран в Соединенные Штаты также был отклонен апелляционным судом. Теперь у президента только два пути: надежда на окончательную победу в Верховном суде – либо отмена указа и замена его на более продуманный и менее уязвимый.

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До сих пор, Трамп, похоже, рассчитывал на вариант №1. "Увидимся в суде! На кону безопасность нашей страны!" – написал он в Twitter в четверг в 18.35, заглавными буквами, с восклицательными знакам. За несколько минут до этого, трое судей апелляционного суда Девятого округа единогласно подтвердили решение федерального судьи Джеймса Робарта из Сиэтла, который шесть дней назад приостановил действие указа Трампа.

Технически, судьи не принимали решения о том, соответствуют ли Конституции ограничения на въезд, согласно указу 13769 от 27 января. Ричард Клифтон (назначен федеральным судьей Джорджем Бушем), Уильям Кэнби (Джимми Картером) и Мишель Фридланд (Бараком Обамой), скорее, исследовали, соответствует ли протест Робартса против указа президента установленной процедуре для таких юридических действий.

Тем не менее, трое судей отметили, что решение президента затрагивает "серьезные конституционные вопросы" возможной религиозной дискриминации в отношении мусульман. Свою роль при этом сыграло то, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно призывал ввести запрет на въезд в США для всех мусульман. В своем указе он на три месяца приостановил разрешение на въезд для людей из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, и отказал в приеме сирийским беженцам на неопределенный срок.

В 2015 году администрация Обамы составила список "стран, вызывающих особую обеспокоенность", в который вошли семь государств. Были усилены проверки для посетителей из этих стран. Кроме того, в 2011 году Обама на шесть месяцев приостановил обработку заявлений беженцев из Ирака; об этом стало известно лишь позднее, в 2013 году. Но общего запрета на въезд для людей из Ирака или шести других стран во время президентства Обамы не было, поэтому параллели Трампа с политикой своего предшественника довольно слабые.

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После того, как Трамп подписал распоряжение, без предварительного уведомления, в некоторых аэропортах США наступил хаос. По меньшей мере, 100 туристов из названных стран, с действительными визами, были задержаны по прибытии и немедленно депортированы. Были аннулированы 60,000 виз.

Были и протесты, и критика со стороны Республиканской партии и в отношении юридических шагов. Иск штата Вашингтон против указа удовлетворил Робарт, которого президент назвал "так называемым судьей". После решения Робарта, гражданам с действительными документами из названных стран снова был разрешен въезд в США.

"Правительство не показало", говорится в одном из ключевых фрагментов решения апелляционного суда на 29 страницах, "что указ включает в себя то, чего требует надлежащая процедура, а именно уведомление и слушание, до того, как будет ограничено право на въезд отдельных людей. На самом деле, правительство не показало, что указ предусматривает такую ​​процедуру".

Однако, адвокаты Министерства юстиции утверждали, что правительству будет "нанесен непоправимый ущерб", если указ президента останется приостановленным; что суд нарушит принцип разделения власти, если будет отрицать законность решения президента. Белый дом должен обеспечивать безопасность граждан, и для этого ему приходится принимать такого рода решения. Поскольку у президента есть право принимать подобные указы, то значит, нечего обсуждать причины указа с судом.

Трамп назвал слушание "позором"

В ответ на это апелляционный суд заявил, что право правительства автоматически не отменяет обязанностей судьи по "обеспечению защиты, которую Конституция гарантирует всем, даже во время войны". Правительство не предоставило "никаких доказательств" необходимости данного указа президента.

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Трамп считает решение апелляционного суда результатом партийной политики – хотя в процессе участвовал и приближенный к республиканцам судья. Трамп назвал "позором" и само слушание. Как отреагирует Министерство юстиции, пока неясно.

Быстрый переход в Верховный суд может стать проблемой для правительства. Поскольку Верховный суд может аннулировать решение федерального суда только большинством голосов, но сейчас там заседают четверо консервативных и четверо левых судей. Нил Горсач, кандидат Трампа на место покойного судьи Антонина Скалиа, должен быть утвержден лишь через несколько недель, после длительных дискуссий в Сенате.

Краткий твит Хиллари Клинтон

В среду Горсач в беседе с сенаторами подверг критике упреки Трампа в адрес федерального судьи Робарта, назвав их "деморализующими" и "разочаровывающими". Это может быть признаком того, что судья остается независимым и от президента – либо попыткой смягчить сопротивление демократов его назначению.

Разумно было бы отменить прежний указ и составить новый, приняв во внимание все правовые аргументы критиков, это предоставило бы больше шансов на успех в суде. Однако, для этого президент должен сначала признать, что его первая попытка была неправильной – но такая степень самокритичности была бы поразительной.

Через сорок пять минут после Трампа, в Twitter написала и Хиллари Клинтон, которая так болезненно проиграла на выборах 8 ноября. Ее твит был довольно кратким: "3-0"