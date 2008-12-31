Медведев советует Украине подумать о простых гражданах

Президент России Дмитрий Медведев рекомендует властям Украины как можно скорее урегулировать газовые проблемы и не осложнять жизнь гражданам своей страны.

"Украинским партнерам мы можем порекомендовать только одно: побыстрее принимать разумное решение и не обрекать собственных граждан на очень большие сложности", - сказал президент в конце встречи с премьер-министром Владимиром Путиным.

Медведев и Путин встретились вечером в среду для обсуждения проблемы поставок газа в Украину и его транзита через украинскую территорию в Европу.

РИА "Новости"