Страны Персидского залива создают Единый валютный союз

Главы шести арабских стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, одобрили соглашение о создании Единого валютного союза. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил помощник генерального секретаря ССАГПЗ Насер аль-КАУД.

Такое соглашение открывает путь к появлению новой валюты, которая станет единой для всех стран ССАГПЗ. Руководители Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии пока не определились с вопросом будущего местонахождения Центрального банка ССАГПЗ. Возможно, это решение будет принято в течение предстоящих пяти месяцев.

Как ранее сообщалось, единая валюта Залива, пока условно названная "халиджи", на первом этапе могла бы быть привязана к доллару США, а затем - к корзине валют (доллар 45%, евро 30%, иена 20%, фунт стерлингов 5%).