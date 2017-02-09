Эйфелеву башню огородят стеклянной стеной для защиты от террористов (иллюстрация)

В Париже планируют защитить Эйфелеву башню от террористов стеной из пуленепробиваемого стекла. Об этом пишет Le Parisien.

Издание сообщает, что высота стены составит 2,5 метра. Сама же стена обгородить большую часть садов вокруг Эйфелевой башни, а движение транспорта в этом районе будет реорганизовано.

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В целом стоимость такого забора оценивается в 20 миллионов евро. А вся работа по возведению стены производится только при консультации с союзом архитекторов Франции.

Как сообщал УНИАН, Пентагон утверждает, что в Сирии убиты два предполагаемых организатора серии нападений на мирных граждан в парижеи, что произошли в ноябре 2015 года. В сообщении Пентагона говорится, что речь идет о Салахе Гурма и Самми Джеду, что находились в ИГИЛ.