Кого хотят видеть президентом поляки (опрос)

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который проиграл нынешнему польскому Президенту Леху КАЧИНЬСКОМУ выборы 2005 года, на следующих выборах 2010 года имеет все шансы взять реванш.

По данным опроса, проведенного PBS DGA, за Д.ТУСКА, если бы выборы состоялись в декабре, свои голоса отдали бы 29% избирателей. Действующего Президента Польши поддерживают 15%.

В то же время, как отмечает Gazeta Wyborcza, Л.КАЧИНЬСКИЙ в рейтинге президентских симпатий избирателей поднялся на 2-е с 4-го места в ноябре текущего года.

Третье место занимает бывший премьер Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ, который возглавлял польское правительство 8 месяцев после победы на парламентских выборах партии «Право и справедливость» (PIS), соучредителем которой является действующий Президент. За К.МАРЦИНКЕВИЧА, который был одним из самых популярных польских премьеров, готовы отдать свои голоса 14% избирателей.

Четвертое место в рейтинге занимает 58-летний Влодзимеж ЦИМОШЕВИЧ, который начинал свою политическую карьеру еще в коммунистический Польше.

В 90-х годах В.ЦИМОШЕВИЧ занимал высшие государственные должности, в том числе министра юстиции, министра иностранных дел, генерального прокурора, премьера и главы Сейма.

За нынешнего сенатора В.ЦИМОШЕВИЧА, который снял свою кандидатуру на президентских выборах 2005 года из-за – как он заявил – «давления на него и его семью», готовы проголосовать 11% опрошенных.

Замыкает пятерку лидеров известный польский телевизионный журналист Томаш ЛИС, за которого готовы отдать свои голоса 6% избирателей.

42-летнего автора одних из самых известных информационных программ и политических ток-шоу на польском телевидении уже называли одним из реальных кандидатов на президентских выборах 2005 года, но он не участвовал в них.

В рамках исследования было опрошено около 1000 человек.

Справка УНИАН. В 2005 году Л.КАЧИНЬСКИЙ, несмотря на проигрыш в первом туре президентских выборов Д.ТУСКУ, во втором туре сумел набрать больше голосов. За него проголосовали 54% избирателей, за Д.ТУСКА - 46%.