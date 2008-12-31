За год сомалийские пираты захватили рекордное количество судов

В плену у сомалийских пиратов на сегодняшний день остаются 17 судов и две яхты.

Около 300 моряков будут встречать Новый год в плену, передает «Газета.ру» со ссылкой на информацию издания «Морской Бюллетень – Совфрахт».

Всего в этом году сомалийскими пиратами было захвачено рекордное количество судов – 38. За год удалось выкупить 15 судов, и два судна пираты освободили бесплатно.

Как сообщал УНИАН, в плену у сомалийских пиратов также находятся украинские моряки. В частности, в составе экипажа судна «Фаина», захваченном 25 сентября, 17 граждан Украины, среди экипажа судна «Босфорус Продиджи», захваченном 16 декабря, - 8.