Foreign Policy: Москва готовит нового бескомпромиссного посла для Вашингтона

Об этом пишут Пол Маклири и Рейд Стендиш в статье "Москва готовит нового бескомпромиссного посла для Вашингтона", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

В понедельник несколько российских новостных агентств сообщили, что Кремль рассматривает вопрос о назначении на этот пост Анатолия Антонова, сторонника "жесткой линии", который сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел. Антонов – хорошо известная фигура среди дипломатов США, некоторые из которых охарактеризовали его как жесткого, хорошо подготовленного переговорщика, который также может быть упорствующим пропагандистом, если возникает такая необходимость.

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"Он является силой, с которой придется считаться", - сказал "Foreign Policy" Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Центре Вильсона. "Если Москва хочет и дальше отправлять в Вашингтон первоклассную команду, то в его назначении есть смысл".

61-летний Антонов построил карьеру дипломата и только в декабре был назначен заместителем министра иностранных дел. До этого, он занимал пост заместителя министра обороны России, где стал публичным лицом вмешательства Кремля в Сирии, направленного на поддержку президента Башара аль-Асада. Антонов проводил многочисленные брифинги для прессы по этому вопросу. Он также был движущей силой вторжения Москвы в Украине в 2014 году.

Из-за событий в Украине – где в последнее время наблюдается всплеск боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и правительственными войсками – Антонов также оказался в списке санкций ЕС в 2015 году.

Демонстрируя способность наносить противнику болезненные удары, Антонов играл ведущую роль в словесной войне Москвы с Турцией после того, как был сбит российский самолет на границе между Турцией и Сирией в 2015 году. Он превосходно представлял обвинения Москвы в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган причастен к незаконной торговле нефтью с "Исламским государством"; Москва отказалась от этих заявлений, с тех пор, как отношения между двумя странами улучшились.

У министра также есть многолетний опыт ведения переговоров с американскими чиновниками. Он был главным представителем на переговорах по заключению соглашения "Новый старт" в 2010 году, и сотрудничал с американским дипломатом Роуз Геттемюллер, нынешним заместителем генерального секретаря НАТО. Один чиновник США сказал FP, что Антонов заслужил уважение американцев благодаря своей деловой манере ведения быстрых переговоров.

После Лиссабонского саммита НАТО в 2010 году, Антонов снова стал главным представителем на переговорах с США по вопросу сотрудничества в сфере противоракетной обороны.

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"Переговоры начались очень конструктивно", - сказал Александр Вершбоу, высокопоставленный чиновник Пентагона, который тогда принимал участие в переговорах. Но после года переговоров, российская команда изменила курс, решив сорвать развертывания ракет США и НАТО в Европе. "Затем Антонов стал блестящим обструкционистом, противником и пропагандистом", пока Москва не закончила переговоры с Соединенными Штатами и НАТО в 2013 году, сказал Вершбоу, который в октябре ушел в отставку с поста заместителя генерального секретаря НАТО.

В 2015 и 2016 годах Антонов также возглавлял попытки России, начать переговоры с гражданскими чиновниками США в Пентагоне, чтобы убедиться, что самолеты США и России сохраняют дистанцию в небе над Сирией.

Сообщения в российской газете "Коммерсант" указывают на то, что Кремль прослушивал Антонова несколько месяцев назад, когда казалось, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон станет президентом. Догматические взгляды Антонова считались преимуществом для взаимодействия с Клинтон и ориентирования в том, что по предположениям Кремля, должно было стать напряженными отношениями между США и Россией.

Несмотря на разочарование после победы Трампа, и более примирительный тон в отношении России, Антонов, по-видимому, до сих пор отвечает этим требованиям. Но он окажется в совершенно ином Вашингтоне.

Администрация Трампа заняла более пророссийскую позицию, чем команда Обамы, и рассматривает идею отмены санкций США (в одностороннем порядке) в отношении российских компаний и частных лиц, а также сотрудничество с российскими силами в Сирии для борьбы с "Исламским государством".

Советник чиновников национальной безопасности США, который говорил на условиях анонимности, сообщил FP, что главные советники Трампа, в частности, стратег Белого дома Стив Бэннон и советник по национальной безопасности Майкл Флинн, рассматривают Россию в качестве потенциального партнера. "Не то, чтобы они были почитателями России. Они считают, что во всей этой схеме Россия не является реальной проблемой. Нам необходимо переосмыслить то, как мы работаем с Россией, и, в конце концов, Россия может на самом деле – иногда – быть партнером для сотрудничества в таких вопросах как Китай и радикальный ислам", - сказал чиновник.

Выступая на конференции по борьбе терроризмом в Москве в апреле прошлого года, Антонов пришел к такому же выводу, и высказал те же предупреждения, которые исходят от Белого дома в течение последних нескольких недель.

"Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, никто не живет на острове", - предупредил Антонов, добавив, что единственный способ побороть террористов, прибывающих с Ближнего Востока, - это сотрудничество международного сообщества. "То, что мы сделали еще во времена Второй мировой войны", - добавил он. "Сегодня преградой стали политические амбиции и эгоистичные национальные интересы отдельных стран, которые прекрасно понимают, что не могут бороться с терроризмом самостоятельно", - заключил он, завуалировано намекая на администрацию Обамы.

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Но реальная сила Антонова, как и всех бывших послов России, заключается в контроле над вооружениями. "Независимо от того, кто находится в Белом доме, ядерное оружие является важным вопросом для Москвы", - сказал Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.

Нынешний посол Москвы в США, Сергей Кисляк, который был назначен послом после избрания Барака Обамы в 2008 году, также был заместителем министра иностранных дел перед отправкой в Америку и проделал большую работу в сфере нераспространения ядерного оружия.

И, несмотря на репутацию Антонова как бескомпромиссного политика, в Вашингтоне он будет продвигать приказы Кремля, а не свои собственные.

"Он профессионал, исполнитель приказов, но не новатор", - сказал Хербст. "Он – тот, кто не опозорит Москву и будет следовать линии Кремля, какой бы она ни была".