Израиль отверг предложение о прекращении огня
12:00, 31 декабря 2008Мир
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Перемирия не будет
Правительство Израиля отвергло сделанное 30 декабря Францией от имени Европейского Союза предложение о немедленном объявлении 48-часового гуманитарного прекращения огня в Секторе Газа.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил британский телеканал "Скай".
Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. За четыре дня бомбардировок в Газе уже погибли 384 человека и 1750 ранены.
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