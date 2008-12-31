Израиль отверг предложение о прекращении огня

Правительство Израиля отвергло сделанное 30 декабря Францией от имени Европейского Союза предложение о немедленном объявлении 48-часового гуманитарного прекращения огня в Секторе Газа.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил британский телеканал "Скай".

Как сообщалось, Израиль проводит в Секторе Газа массированную военную операцию в ответ на ракетный обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. За четыре дня бомбардировок в Газе уже погибли 384 человека и 1750 ранены.