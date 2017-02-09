Три человека погибли в результате взрыва на заводе в США

Об этом пишет ABC News.

В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, несколько людей получили ранения. По меньшей мере один человек считается пропавшим без вести.

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Инцидент произошел во второй половине дня в городе Борегард на территории предприятия Packaging Corporation of America.

Причина взрыва выясняется.