Лейбористская партия Грузии начала процедуру импичмента Саакашвили
Говорят, ему светит 450 лет заключения
Лейбористская партия Грузии начала процедуру импичмента Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.
Об этом заявил лидер партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ сегодня на брифинге и первым поставил подпись под документом, передает ИА «Новости-Грузия».
«Депутатская группа Лейбористской партии, которая объявила бойкот насильственно собранному парламенту, осуществляет свое национальное, конституционное право и начинает предусмотренную Конституцией официальную процедуру импичмента Президента СААКАШВИЛИ», - заявил Ш.НАТЕЛАШВИЛИ.
По его словам, «акт импичмента после подписания в полном соответствии с регламентом и Конституцией будет передан парламенту, и все те депутаты, которые не поддержат отставку Президента, в первую очередь подпишут приговор себе».
Ш.НАТЕЛАШВИЛИ также заявил, что Президент Грузии совершил ряд действий, противоречащих закону. По подсчетам лидера лейбористов, суммарно, в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, М.СААКАШВИЛИ грозит 450 лет заключения.
В соответствии с Конституцией, документ об импичменте должен быть подписан одной третью депутатов для того, чтобы далее он был представлен на рассмотрение Верховного и Конституционного судов.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ, которая также находится в оппозиции к М.СААКАШВИЛИ, заявила о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.