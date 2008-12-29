Лейбористская партия Грузии начала процедуру импичмента Саакашвили

Лейбористская партия Грузии начала процедуру импичмента Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Об этом заявил лидер партии Шалва НАТЕЛАШВИЛИ сегодня на брифинге и первым поставил подпись под документом, передает ИА «Новости-Грузия».

«Депутатская группа Лейбористской партии, которая объявила бойкот насильственно собранному парламенту, осуществляет свое национальное, конституционное право и начинает предусмотренную Конституцией официальную процедуру импичмента Президента СААКАШВИЛИ», - заявил Ш.НАТЕЛАШВИЛИ.

По его словам, «акт импичмента после подписания в полном соответствии с регламентом и Конституцией будет передан парламенту, и все те депутаты, которые не поддержат отставку Президента, в первую очередь подпишут приговор себе».

Ш.НАТЕЛАШВИЛИ также заявил, что Президент Грузии совершил ряд действий, противоречащих закону. По подсчетам лидера лейбористов, суммарно, в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, М.СААКАШВИЛИ грозит 450 лет заключения.

В соответствии с Конституцией, документ об импичменте должен быть подписан одной третью депутатов для того, чтобы далее он был представлен на рассмотрение Верховного и Конституционного судов.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ, которая также находится в оппозиции к М.СААКАШВИЛИ, заявила о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.