Украина призывает Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить насилие
Комментарий пресс-службы МИД
Украина выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Секторе Газа и присоединяется к призыву мирового содружества к Израилю и руководству Сектора Газа немедленно прекратить боевые действия и насилие.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василия КРИЛИЧА в связи с последними событиями вокруг Сектора Газа.
Украина убеждена, что самым главным сейчас является возобновление перемирия, которое должно открыть путь к политическому решению существующих в контексте палестинско-израильского урегулирования проблем.
Кроме того, Украина, осуждая ракетные обстрелы израильских территорий из Сектора Газа, высказывает сомнение относительно пропорциональности использованной Израилем военной силы, сказал руководитель пресс-службы МИД.
Также Украина призывает стороны конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права в части недопустимости коллективного наказания и поражения гражданского населения.
Как сообщалось, Израиль с 27 декабря проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, жертвами которой стали уже более 300 человек, ранены около тысячи человек.