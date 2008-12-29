Украина призывает Израиль и Сектор Газа немедленно прекратить насилие

Украина выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Секторе Газа и присоединяется к призыву мирового содружества к Израилю и руководству Сектора Газа немедленно прекратить боевые действия и насилие.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василия КРИЛИЧА в связи с последними событиями вокруг Сектора Газа.

Украина убеждена, что самым главным сейчас является возобновление перемирия, которое должно открыть путь к политическому решению существующих в контексте палестинско-израильского урегулирования проблем.

Кроме того, Украина, осуждая ракетные обстрелы израильских территорий из Сектора Газа, высказывает сомнение относительно пропорциональности использованной Израилем военной силы, сказал руководитель пресс-службы МИД.

Также Украина призывает стороны конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права в части недопустимости коллективного наказания и поражения гражданского населения.

Как сообщалось, Израиль с 27 декабря проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, жертвами которой стали уже более 300 человек, ранены около тысячи человек.