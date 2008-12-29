Израильские самолеты бомбят здание МВД в Газе

Израильские самолеты бомбят здание Министерства внутренних дел в секторе Газа, контролируемое ХАМАС.

Как пишет Газета.ruсо ссылкой на Reuters, это первая бомбежка правительственного здания с момента начала военной операции в Газе.

Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, израильские войска третий день подряд наносят авиаудары по сектору Газа. В результате бомбардировок 310 человек погибли и почти 700 ранены.

Израиль заявляет, что атакует боевиков ХАМАС, обстреливающих ракетами его территорию.