Израильские самолеты бомбят здание МВД в Газе
11:16, 29 декабря 2008Мир
1376
Его контролирует ХАМАС
Израильские самолеты бомбят здание Министерства внутренних дел в секторе Газа, контролируемое ХАМАС.
Как пишет Газета.ruсо ссылкой на Reuters, это первая бомбежка правительственного здания с момента начала военной операции в Газе.
Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Как сообщал УНИАН, израильские войска третий день подряд наносят авиаудары по сектору Газа. В результате бомбардировок 310 человек погибли и почти 700 ранены.
Израиль заявляет, что атакует боевиков ХАМАС, обстреливающих ракетами его территорию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter