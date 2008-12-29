Президент Сомали уходит в отставку
09:19, 29 декабря 2008Мир
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А.Ю. Ахмед официально проинформировал парламент
Президент Сомали Абдулла Юсуф АХМЕД официально проинформировал парламент, что уходит в отставку.
Об этом передает Газета.ru.
Как сообщалось, в октябре 2004 года парламент Сомали избрал А.Ю.АХМЕДА Президентом. Ему предстояло руководить переходной администрацией страны в течение пяти лет.
А.Ю. АХМЕД в прошлом военачальник, представитель одного из влиятельных кланов Сомали.
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