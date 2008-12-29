Президент Сомали уходит в отставку

Президент Сомали Абдулла Юсуф АХМЕД официально проинформировал парламент, что уходит в отставку.

Об этом передает Газета.ru.

Как сообщалось, в октябре 2004 года парламент Сомали избрал А.Ю.АХМЕДА Президентом. Ему предстояло руководить переходной администрацией страны в течение пяти лет.

А.Ю. АХМЕД в прошлом военачальник, представитель одного из влиятельных кланов Сомали.