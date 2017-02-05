Приостановка антимиграционного указа: суд отклонил апелляцию администрации Трампа

Суд также дал минюсту срок до вечера в понедельник представить свои возражения этому решению, передает Русская служба Би-би-си.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

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Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Министерство юстиции обжаловало решение суда в Апелляционном суде девятого округа США и запросило немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.