Приостановка антимиграционного указа: суд отклонил апелляцию администрации Трампа
Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие антимиграционного указа.
Суд также дал минюсту срок до вечера в понедельник представить свои возражения этому решению, передает Русская служба Би-би-си.
Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.
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Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.
Министерство юстиции обжаловало решение суда в Апелляционном суде девятого округа США и запросило немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы.
В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.
Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.
Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.