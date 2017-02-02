Süddeutsche Zeitung: Двое мужчин, которые могут расколоть ЕС

Об этом пишет Катрин Кальвайт в статье "Двое мужчин, которые могут расколоть ЕС", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

В настоящее время президента России нельзя назвать желанным гостем в ЕС: слишком обременительная роль Москвы в войне в восточной Украине, слишком спорное влияние санкций, слишком большая угроза информационной войны Кремля против Запада. Слишком неоднозначным кажется вмешательство Москвы в американские выборы и сближение с Дональдом Трампом.

Но в Венгрии Путина считают другом. В 2015 году российский лидер посетил Будапешт с государственным визитом, в 2016 году Виктор Орбан был в Москве, теперь маленькой Венгрии снова предстоит визит Путина. Провокация, демонстрация?

Согласно официальным заявлениям, речь пойдет, прежде всего, об экономических вопросах. По данным "Центра евроатлантической интеграции и демократии" в Будапеште, министерство промышленности и торговли РФ сообщило в предварительном коммюнике, что говорить будут о транспорте, авиации, машиностроении, фармацевтической продукции и расширение военно-технического сотрудничества – с членом НАТО, стоит отметить, и в свете продления существующих санкций.

Если речь идет об экономическом сотрудничестве, значит, причастна и политика

Обсуждать будут и транспорт; после крайне спорного конкурса, российская компания получила контракт на новые вагоны для метрополитена в Будапеште. С тех пор звучат обвинения в коррупции.

Но, прежде всего, речь пойдет о подписании договоров по АЭС Пакш, расширение которой с помощью России, российских технологий и российских средств было запланировано много лет назад, но до сих пор не было никаких конкретных шагов. Незадолго до конца года парламент Венгрии принял весьма спорное постановление, согласно которому в будущем венгерское правительство сможет передать контроль над своей национальной ядерной безопасностью – например, при утверждении двух новых реакторов на Пакш.

Но если речь идет об экономическом сотрудничестве, значит, причастна и политика. Это подтверждают комментарии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который недавно был в Москве в рамках подготовки к визиту. Всякий раз, когда Венгрия пыталась улучшить свои отношения с Россией, США и ЕС оказывали давление. Но сейчас из Вашингтона не слышно никакой критики, говорит Сийярто. В интервью изданию "Коммерсант" министр открыто высказался против позиции Запада. Он заявил, что санкции в отношении России "бессмысленны и наносят ущерб", и должны быть отменены.

По мнению министра, Венгрия может стать примером того, как можно улучшить отношения с Кремлем, он также сообщил, что с удовольствием смотрит "Russia Today". Это, заметьте, пропагандистская сеть Кремля. Сийярто также похвалил нового президента США Дональда Трампа, у которого правильная позиция в отношении иммиграции и который отказывается "экспортировать демократию".

Кремль поддерживает "Венгерский национальный фронт"

Накануне визита президента России премьер-министр Виктор Орбан демонстративно отметил, что времена многосторонности подходят к концу. На мероприятии Фонда Конрада Аденауэра в Брюсселе Орбан заявил, что Европа так и не достигла одной из главных своих целей – "евроазиатского экономического пространства", и идет в неправильном направлении. Поэтому каждая страна, также и в пределах ЕС, имеет право искать себе союзников.

В связи с этим, необычно и то, что Кремль не только стремится к дружественным отношениям с правительством в Будапеште, но и поддерживает радикальные правые группы в Венгрии. Осенью стало известно, что в воинствующую неонацистскую организацию "Венгерский национальный фронт" (МНА), по-видимому, внедрились российские агенты.

По сообщениям СМИ, российские "дипломаты" принимали участие в учениях группы, стрельбе с пневматических винтовок; парламентский комитет в Будапеште, ответственный за вопросы безопасности, расследует инцидент. Проправительственный интернет-портал "Index.hu" подробно описал связи России с крайними правыми, о которых знали не только венгерские спецслужбы, но и военная разведка.