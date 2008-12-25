Папа Римский поздравил католиков с Рождеством на 64 языках мира
18:27, 25 декабря 2008Мир
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Обращение на площади Святого Петра
Сегодня в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI выступил с Рождественским посланием и Благословением “Граду и миру”.
Как передает корреспондент УНИАН, праздничное обращение состоялось на площади Святого Петра в Ватикане.
Поздравительные слова по случаю Рождества Бенедикт XVI объявил на 64 языках мира, в том числе украинском, белорусском и русском.
“Сердечно поздравляю с Рождеством и Новым годом!”, - сказал Бенедикт XVI.
Папа Римский поздравил католиков не только на европейских языках, но и на эфиопском, арамейском, хинди и др.
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