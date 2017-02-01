В Германии в ходе антитеррористической операции задержан предполагаемый вербовщик ИГИЛ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спецподразделения земельной полиции и прокуратуры проводят обыски в 54 различных объектах в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах и Висбаден. Обыски проходят в мечетях, офисах фирм и частных квартирах.

Читайте также"Безопасность или свобода": в парламенте Германии предлагают депортировать из страны потенциально опасных мигрантов

Обыски проходят в связи с подозрениями в терроризме в отношении 16 лиц в возрасте от 16 до 46 лет, сообщает агентство dpa. Главный подозреваемый - 36-летний тунисец, которого обвиняют в вербовке и контрбанде для группировки "Исламское государство". Как подозревают, он пытался создать террористическую сеть для осуществления в дальнейшем терактов. Его задержали в федеральной земле Гессен.

Полиция не называет, однако, конкретных объектов, которые предполагалось атаковать.

Как сообщал УНИАН, рано утром 25 января немецкие правоохранители, по данным местных СМИ, провели обыски в квартирах семи правых экстремистов сразу в нескольких федеральных землях, в том числе в Берлине и Бранденбурге.