Эта "дружба" станет бременем для Мэй - Die Welt

Об этом пишет Ева Ладипо в статье "Эта "дружба" станет бременем для Мэй", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

По своим собственным стандартам, премьер-министр Великобритании не оправдала надежд в роли друга. До своего первого визита в Вашингтон Тереза Мэй обещала британской общественности, что будет использовать так называемые "особые отношения" с Соединенными Штатами, чтобы, в случае необходимости, открыто критиковать Дональда Трампа. "Всякий раз, когда будет происходить что-то, что я считаю неприемлемым, я не буду бояться сказать об этом Дональду Трампу", - заверяла она на телевидении.

Тем не менее, прошлые выходные показали обратное. В то время как немецкие и французские правительства комментировали указ Трампа о запрете на въезд, Тереза Мэй в течение более 24 часов не могла этого сделать. Вместо того, чтобы либо открыто критиковать нового друга, либо защищать его, Мэй отказалась комментировать указ Трампа, и трижды отклоняла этот вопрос на пресс-конференции.

Даже министр иностранных дел Борис Джонсон оказался быстрее и осудил решение Трампа в Twitter, назвав его "способствующим расколу", прежде чем Мэй сделала заявление. Лишь с большим опозданием и под возрастающим давлением премьер-министр, наконец, опубликовала письменное заявление, в котором британское правительство дистанцировалось от запрета на въезд.

Отношение Мэй к Трампу, с которым ее в пятницу фотографировали во время встречи в Белом доме, вызвало еще больший скептицизм, в том числе из-за того, что слишком долго не было никаких объяснений о праве на въезд британцев с двойным гражданством. Например, как в случае Мо Фараха, британского бегуна на длинные дистанции и олимпийского героя.

"Это станет позором для Ее Величества Королевы"

Более одного миллиона британцев в официальной петиции требовали, чтобы правительство отменило приглашение Трампу, посетить Лондон с официальным визитом. "Это станет позором для Ее Величества, Королевы", говорится в резолюции, которую теперь, судя по всему, будут обсуждать в парламенте.

Лидер оппозиции Джереми Корбин потребовал, чтобы Мэй отложила визит. Критика усугубляется даже в рамках ее собственной партии. "Позорный занавес предрассудков и дискриминации опускается на "землю свободы", - написала в "The Guardian" консерватор Сара Уолластон. Если мы действительно хотим особых отношений, у нас должна быть возможность сказать об этом открыто, как настоящие друзья".

Мэй объяснила, что принимать Трампа со всеми почестями - в "национальных интересах". И здесь назревает вопрос: не пытается ли Мэй компенсировать выход из ЕС с помощью усиления трансатлантических отношений. В своей речи в Европе, она высказывалась за жесткий, по ее словам "чистый" "брексит", и дала понять, что не стремится к компромиссу с ЕС.

Завидным положение премьер-министра никогда не было. Но в минувшие выходные стало ясно, что это еще не предел, и Великобритания становится все более одинокой.