Запрет Трампа на въезд антиамериканский и неблагоразумный - Bloomberg

Об этом говорится в редакционной статье "Запрет Трампа на въезд антиамериканский и неблагоразумный", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

К сожалению, ответ нет. Во-первых, если целью является "защитить нацию от прибытия иностранных террористов в Соединенные Штаты", согласно названию указа, то разумно было бы сосредоточиться на странах, из которых приезжали террористы. Из семи стран, включенных в перечень администрации (Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен), только одна (Сомали) примерно соответствует условиям. В то же время, тех стран, которые гораздо больше соответствуют ему (Египет, Пакистан, Саудовская Аравия) в списке нет.

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В указе также ничего не говорится о том, что беженцы являются наиболее проверенной группой среди прибывающих в США. И они подвергаются еще одному раунду скрупулезных биометрических проверок, после того, как подают заявки на получение грин-карт.

Из-за директивы Трампа теперь любому правительственному чиновнику – федеральному или другому, дома или за границей – будет гораздо сложнее сотрудничать с семи странами из списка ради борьбы с террористами. Подумайте об иракском гражданине, который рискует своей жизнью, чтобы предоставить информацию и даже перевод американской армии, или об одном из сотен тысяч иракских обладателей грин-карт в США. После этого указа, будут ли они готовы сотрудничать с армией или правоохранительными органами?

Наконец, это повлияет и на международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Такие союзники, как Канада, Франция, Германия и Великобритания, недовольны этим указом. И их отстранение от политики не поможет саудовским или египетским лидерам оправдаться перед США.

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Существуют, конечно, более сложные причины, чтобы выступать против этого решения. Оно снижает моральный авторитет США. Оскорбляет ценности США. Взывает к худшим человеческим инстинктам, и в то же время является неоправданно жестоким по отношению к десяткам тысяч наиболее уязвимых людей в мире.

Трамп настаивает на том, что это "не запрет для мусульман", даже когда защитники указа отмечают, что он дал такое обещание во время избирательной кампании. Теперь другие ветви власти США – и гражданские институты Америки в более широком смысле – должны обеспечить защиту от безрассудной некомпетентности Белого дома. Двое федеральных судей уже вынесли решения о приостановлении депортации тех, кто оказался в ловушке в аэропортах США из-за положений указа, и многие бизнес-лидеры уже выступили против него. Ответ республиканцев в Конгрессе, которые находятся в лучшем положении, чтобы немедленно корректировать худшие побуждения администрации, был удручающе тихим.

Они должны сделать больше. Президент Трамп должен знать, что такая политика неразумная и антиамериканская.