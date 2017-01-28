Google срочно возвращает своих сотрудников в США после указа Трампа об иммигрантах

Компания Google в срочном порядке возвращает в американские офисы из зарубежных командировок своих сотрудников иностранного происхождения из-за страха, что работники могут не успеть вернуться в США до того, как вступит в силу указ администрации Дональда Трампа, который ограничивает въезд иммигрантов. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, новый указ может повлиять на судьбу около 100 сотрудников корпорации, которые работают в подразделениях компании в США, но сейчас находятся за границей в командировках или в частных поездках.

Речь идет о сотрудниках родом из семи мусульманских стран, упомянутых в указе.

Читайте такжеІТ-гиганты отчитались о финрезультатах: Intel и Microsoft сократили прибыль, Google увеличил

"Мы обеспокоены влиянием этого указа и любых инициатив, которые смогут ввести ограничения для сотрудников Google и их семей или поставят барьеры для привлечения в США больших талантов", - заявила представитель корпорации.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп во время визита в Пентагон подписал указ, который вводит новые жесткие меры проверки иммигрантов.

Цель документа, по словам американского лидера, - оградить страну от террористов.

«Мы устанавливаем новые меры проверки, которые призваны защитить США от радикальных исламских террористов. Мы не хотим, чтобы они появлялись здесь. Мы хотим гарантировать то, что мы не принимаем в свою страну те же угрозы, против которых наши мужчины и женщины борются за рубежом», - сказал Трамп.