Советница Трампа рассказала о цели телефонного разговора Трампа с Путиным

Об этом в эфире телеканала CBS News сказала советник Трампа в Белом доме Келлиэнн Конвей.

Она подтвердила, что завтра Трамп и Путин проведут телефонный разговор. "Президент продолжает разговаривать с лидерами иностранных государств", - сказала Конвей, в частности, указывая на встречу Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая состоится сегодня. "Это то, что делают президенты", - добавила советник Трампа.

"Я предполагаю, что они (Трамп и Путин - УНИАН) будут обсуждать интересы своих стран", - сказала Конвей.

Она отметила, что оба лидера, вероятно, будут говорить о направлениях, по которым можно "найти общие позиции", а также о направлениях, "в которых оба государства, возможно, смогут победить радикальный исламский терроризм".

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Конвей не стала разглашать информацию, кто инициировал проведение телефонного разговора. "Это не имеет значения", - отметила она и добавила: "Мы должны улучшить взаимоотношения во всем мире".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 января, состоится первая телефонная беседа Путина и Трампа после вступления последнего в должность президента.

Ранее Трамп обещал построить лучшие отношения с Россией, чем это делал его предшественник Барак Обама. Кроме того, он высказывался за отмену санкций, введенных администрацией Обамы в случае, если Кремль поможет США в борьбе с террористами. Также Трамп заявлял о намерении попытаться заключить соглашение с РФ о существенном сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций.