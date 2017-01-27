Трамп начинает торговую войну, которая нам не нужна - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье "Трамп начинает торговую войну, которая нам не нужна", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

После десятилетий экономической интеграции, Соединенные Штаты и их южный сосед установили чрезвычайно важные торговые отношения, ежедневно обмениваясь товарами на $ 1,4 млрд. Мексика является вторым по величине иностранным рынком для производимых в США продуктов. Торговля и инвестиции между двумя странами способствуют обогащению обеих стран, а также бесчисленных американских компаний, рабочих и потребителей, и теперь все они могут пострадать из-за торговой войны. Кроме того, Мексика стала важным партнером в продвижении либеральных ценностей, учреждении многопартийной демократии и неуклонном расширении экономических свобод в пределах своей страны. Государство превратилось в страну среднего класса, и поток мексиканцев на север уменьшился, в последние годы домой возвращается гораздо больше людей.

Из уважения к этим взаимовыгодным отношениям, президент Мексики Энрике Пенья Ньето не поддавался на провокации, чтобы найти общий язык с Трампом. Он пригласил его на встречу в Мехико в прошлом году, что было политически выгодно для Трампа и довольно рискованно для Пенья Ньето. Он планировал посетить Вашингтон на следующей неделе, в поисках конструктивного сотрудничества.

Затем, бум. Трамп заложил динамит под структуру, которую лидеры различных партий в обеих странах тщательно выстраивали на протяжении десятилетий. И для чего?

На этой неделе президент заявил, что намерен приступить к строительству дорогой и ненужной пограничной стены, выполняя предвыборные обещания, основанные на ложных представлениях о нелегальной иммиграции и лучшем способе борьбы с ней. Затем Трамп снова пообещал, что строительство будет финансировать Мексика. Президент Пенья Ньето не мог стерпеть такого унижения, он столкнулся с вполне понятным политическим давлением дома. Президент Мексики отменил запланированную встречу с Трампом.

На этом этапе, более мудрые лидеры все еще могли бы разрядить обстановку и снизить напряженность. Но, вместо этого, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент рассматривает введение нового налога на мексиканский импорт, который позволит оплатить стену. Не предоставляя деталей, Спайсер предположил, что налог принесет примерно $ 10 миллиардов в год. Позже он объяснил, что это лишь один из нескольких вариантов. В зависимости от вида, такое введение может действительно навредить Мексике. Но оно также, вероятно, проявится в качестве налога на мексиканские товары для американских потребителей. Иными словами, стену профинансируют американские потребители, потому что они будут платить более высокие цены на выращенные в Мексике помидоры, сшитую в Мексике одежду и собранные в Мексике автомобили.

Чиновники США должны попытаться наладить отношения и устранить ущерб, нанесенный на этой неделе. Соединенным Штатам потребовалось почти десять лет, чтобы оправиться от экономического краха после последней рецессии. Разрушительная торговая война с одним из самых близких партнеров Америки представляет угрозу для долгожданного восстановления.