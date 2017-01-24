В Дубае появились летающие пожарные: для тушения огня используют реактивные ранцы (видео)

В Арабских Эмиратах нашли способ тушить пожары, которые возникают на берегах водоемов. Теперь местным пожарным ни заторы, ни нехватка воды не станут помехой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы быстрее добраться до места возгорания, тамошние пожарные с машин пересаживаются на водные мотоциклы, надевают реактивный ранец с присоединенным шлангом и прямо из воды гасят пламя.