В Дубае появились летающие пожарные: для тушения огня используют реактивные ранцы (видео)

15:45, 24 января 2017
Мир
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Дубайские пожарные отработали новый механизм тушения пожаров, которые возникают в непосредственной близости к водоемам, например, на мостах.

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В Арабских Эмиратах нашли способ тушить пожары, которые возникают на берегах водоемов. Теперь местным пожарным ни заторы, ни нехватка воды не станут помехой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы быстрее добраться до места возгорания, тамошние пожарные с машин пересаживаются на водные мотоциклы, надевают реактивный ранец с присоединенным шлангом и прямо из воды гасят пламя.

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Теги: #Дубаи#пожарные