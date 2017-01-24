В Дубае появились летающие пожарные: для тушения огня используют реактивные ранцы (видео)
15:45, 24 января 2017Мир
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Дубайские пожарные отработали новый механизм тушения пожаров, которые возникают в непосредственной близости к водоемам, например, на мостах.
В Дубае появились летающие пожарные / Скриншот
В Арабских Эмиратах нашли способ тушить пожары, которые возникают на берегах водоемов. Теперь местным пожарным ни заторы, ни нехватка воды не станут помехой. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Чтобы быстрее добраться до места возгорания, тамошние пожарные с машин пересаживаются на водные мотоциклы, надевают реактивный ранец с присоединенным шлангом и прямо из воды гасят пламя.
Дубайские спасатели поразили своим новым ноу-хау - для тушения пожаров они научились использовать реактивные ранцы
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